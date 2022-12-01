Дзюба признался, что ненавидит сборную Польши

Российский нападающий Артём Дзюба высказался о сборной Польши после несостоявшейся встречи в рамках стыковых матчей чемпионата мира в Катаре.

«Я хотел бы, чтобы был шанс сразиться за выход с поляками, рассказчиками. В связи с последними событиями поляков вообще терпеть не могу», — сказал игрок в интервью на YouTube-канале «Площадка».

Он добавил, что поляки изначально не хотели играть с Россией, но потом заявили о жалости к команде из-за недопуска.

Напомним, что сборная России не смогла принять участие в стыковых матчах чемпионата мира в Катаре с командой Польши из-за решения ФИФА.

Ранее Артём Дзюба высказался о главном тренере «Ференцвароша» Станиславе Черчесове.