Дзюба признался, что ненавидит сборную Польши
Российский нападающий Артём Дзюба высказался о сборной Польши после несостоявшейся встречи в рамках стыковых матчей чемпионата мира в Катаре.
«Я хотел бы, чтобы был шанс сразиться за выход с поляками, рассказчиками. В связи с последними событиями поляков вообще терпеть не могу», — сказал игрок в интервью на YouTube-канале «Площадка».
Он добавил, что поляки изначально не хотели играть с Россией, но потом заявили о жалости к команде из-за недопуска.
Напомним, что сборная России не смогла принять участие в стыковых матчах чемпионата мира в Катаре с командой Польши из-за решения ФИФА.
Ранее Артём Дзюба высказался о главном тренере «Ференцвароша» Станиславе Черчесове.