Дзюба: Черчесов везде доказывает, что очень хороший специалист

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Российский нападающий Артём Дзюба высказался о главном тренере «Ференцвароша» Станиславе Черчесове.
Дзюба: Черчесов везде доказывает, что очень хороший специалист
  • РИА Новости

«Как показывает практика, многие ошиблись в том, что про него говорили. Он везде доказывает, что очень хороший специалист», — заявил игрок в интервью на YouTube-канале «Площадка».

Напомним, что Дзюба играл в сборной России под руководством Черчесова. На домашнем чемпионате мира команда дошла до четвертьфинала турнира, где в серии пенальти уступила сборной Хорватии.

Специалист покинул национальную команду после провального чемпионата Европы — 2020.

Ранее сообщалось, что Станислав Черчесов не считает «Зенит» безоговорочным лидером РПЛ.

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