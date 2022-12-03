Дзюба: Черчесов везде доказывает, что очень хороший специалист
- РИА Новости
«Как показывает практика, многие ошиблись в том, что про него говорили. Он везде доказывает, что очень хороший специалист», — заявил игрок в интервью на YouTube-канале «Площадка».
Напомним, что Дзюба играл в сборной России под руководством Черчесова. На домашнем чемпионате мира команда дошла до четвертьфинала турнира, где в серии пенальти уступила сборной Хорватии.
Специалист покинул национальную команду после провального чемпионата Европы — 2020.
Ранее сообщалось, что Станислав Черчесов не считает «Зенит» безоговорочным лидером РПЛ.