Черчесов не считает «Зенит» безоговорочным лидером РПЛ

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Бывший главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов высказался о лидерстве санкт-петербургского «Зенита» в Российской премьер-лиге (РПЛ).
Черчесов не считает «Зенит» безоговорочным лидером РПЛ
  • globallookpress.com
  • © Maksim Konstantinov

«Совершенно с вами не согласен! Точно так же говорят про «Ференцварош». Мы тоже идём с отрывом, но нет ни одного матча, где мы обыгрываем соперника, как говорится, пешком. Надо понимать, что очки «Зениту» никто не подарил», — цитирует Черчесова «Матч ТВ».

Он также отметил, что у сине-бело-голубых большой потенциал и запас прочности, но команда и теоретически, и практически может упустить лидерство на чемпионате России.

После 17-го тура чемпионата России по футболу «Зенит» с 42 очками лидирует в турнирной таблице. «Спартак» с 36 очками занимает второе место. «Ростов» с 35 очками располагается на третьей строчке. Четвёртую позицию занимает «Динамо» с 29 очками.

Ранее бывший футболист московского «Спартака» Александр Ширко прокомментировал дисквалификацию трёх игроков красно-белых после драки в матче шестого тура группового этапа Кубка России с «Зенитом».

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