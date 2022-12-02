Ширко: я с удовольствием смотрел драку в матче «Зенит» — «Спартак»

Бывший футболист московского «Спартака» Александр Ширко прокомментировал дисквалификацию трёх игроков красно-белых после драки в матче шестого тура группового этапа Кубка России с «Зенитом».

«У «Спартака» хорошая команда, несмотря на то что дисквалифицировали трёх игроков. Можно сейчас посмотреть на других футболистов. Не готов сказать, дойдёт ли команда с такими потерями до финала. Соболев, Шамар и Селихов — важные, определяющие и нужные игроки. Тогда другие футболисты должны взять на себя роли лидеров», — приводит слова Ширко «РБ Спорт».

Также бывший футболист московского клуба оценил драку.

«Я с удовольствием смотрел драку в матче «Спартака» и «Зенита». Если серьёзно, то арбитр упустил момент, когда это всё переросло в неконтролируемую драку. Был накал страстей, здесь ничего нового. В таких матчах арбитр должен чётко всё контролировать», — сказал он.

Встреча проходила на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге и завершилась вничью (0:0) в основное время. По пенальти сильнее оказались футболисты «Зенита» (4:2).

У красно-белых после драки были удалены Александр Соболев, Шамар Николсон и Александр Селихов, у «Зенита» — Вильмар Барриос, Малком и Родригао.

Ранее сообщалось, что Малком, Вильмар Барриос, Родригао, Селихов, Николсон и Соболев дисквалифицированы на шесть матчей Кубка России.