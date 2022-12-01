Участники драки матча «Зенит» — «Спартак» дисквалифицированы на шесть игр Кубка России

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Стали известны итоги заседания контрольно-дисциплинарного комитета (КДК) Российского футбольного союза (РФС) по драке на матче группового этапа Кубка России по футболу между петербургским «Зенитом» и московским «Спартаком».
Участники драки матча «Зенит» — «Спартак» дисквалифицированы на шесть игр Кубка России
  • globallookpress.com
  • © Maksim Konstantinov

Малком, Вильмар Барриос, Родригао, Александр Селихов, Шамар Николсон и Александр Соболев дисквалифицированы на шесть матчей КР, сообщает РИА Новости.

Дисквалифицированные игроки «Спартака» и «Зенита» смогут сыграть в финале Кубка России, если клубы дойдут до этой стадии — решающий матч за трофей станет седьмым.

Встреча проходила на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге и завершилась вничью (0:0) в основное время. По пенальти сильнее оказались футболисты «Зенита» (4:2).

У красно-белых после драки были удалены Александр Соболев, Шамар Николсон и Александр Селихов, у «Зенита» — Вильмар Барриос, Малком и Родригао.

Ранее главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о массовой драке в матче шестого тура группового этапа Кубка России со «Спартаком».

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