Участники драки матча «Зенит» — «Спартак» дисквалифицированы на шесть игр Кубка России
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Малком, Вильмар Барриос, Родригао, Александр Селихов, Шамар Николсон и Александр Соболев дисквалифицированы на шесть матчей КР, сообщает РИА Новости.
Дисквалифицированные игроки «Спартака» и «Зенита» смогут сыграть в финале Кубка России, если клубы дойдут до этой стадии — решающий матч за трофей станет седьмым.
Встреча проходила на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге и завершилась вничью (0:0) в основное время. По пенальти сильнее оказались футболисты «Зенита» (4:2).
У красно-белых после драки были удалены Александр Соболев, Шамар Николсон и Александр Селихов, у «Зенита» — Вильмар Барриос, Малком и Родригао.
Ранее главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о массовой драке в матче шестого тура группового этапа Кубка России со «Спартаком».