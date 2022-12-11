Хендрикс: я больше ценю женское катание, а не детское

Бельгийская фигуристка Луна Хендрикс высказалась о поднятии возрастного ценза в женском одиночном катании.

«Я больше ценю женское катание, а не детское — и рада, что подняли возрастной ценз. Это позволяет увидеть более осознанное катание, на более взрослых фигуристок смотреть интереснее — за ними есть история», — цитирует Хендрикс Sports.

На конгрессе ISU в Пхукете, который проходил с 6 по 10 июня, за повышение ценза проголосовали 100 человек, против — 16, двое воздержались. Нововведение вступает в силу с сезона-2023/24: возраст поднимется до 16 лет, а в сезоне-2024/25 — до 17.

В следующем сезоне ISU будет допускать до соревнований спортсменов с 15 лет.

Ранее Аделина Сотникова высказалась о поднятии возрастного ценза в фигурном катании.