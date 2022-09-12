Сотникова высказалась о поднятии возрастного ценза в фигурном катании

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Аделина Сотникова высказалась о поднятии возрастного ценза.

«Нам терять нечего. Как говорят: нам утверждают правила — мы их принимаем. По-другому мы не можем. Кто-то будет против, кто-то за. А что мы сделаем? Ничего. Мы только принимаем и работаем с тем, что нам дают», — цитирует Сотникову «Спорт-Экспресс».

На конгрессе ISU в Пхукете, который проходил с 6 по 10 июня, за повышение ценза проголосовали 100 человек, против — 16, двое воздержались. Нововведение вступает в силу с сезона-2023/24: возраст поднимется до 16 лет, а в сезоне-2024/25 — до 17.

В следующем сезоне ISU будет допускать до соревнований спортсменов с 15 лет.

Ранее Татьяна Тарасова прокомментировала решение ФФККР оставить минимальный возраст для выступлений на внутренних соревнованиях.