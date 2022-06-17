Тарасова поддержала решение не поднимать возрастной ценз на российских стартах

Заслуженный тренер Татьяна Тарасова прокомментировала решение Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) оставить минимальный возраст для выступлений на внутренних соревнованиях.

«Всё, что говорит генеральный директор ФФККР Александр Коган, правильно. Он за это борется, и я думаю, что победит», — цитирует Тарасову ТАСС.

Коган считает, что увеличение минимального возраста участников взрослых соревнований по фигурному катанию до 17 лет усилит давление на ментальное здоровье юных спортсменов, поскольку на их возрастном уровне повысится конкуренция.

На конгрессе Международного союза конькобежцев (ISU) в Пхукете за повышение ценза проголосовали 100 человек, против — 16, двое воздержались. Нововведение вступает в силу с сезона-2023/24, возраст поднимется до 16 лет, а в сезоне-2024/25 — до 17. В следующем сезоне ISU будет допускать до соревнований спортсменов с 15 лет.

Минимальный возраст для выступлений на соревнованиях в России — 14 лет.

Ранее двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко поддержал поднятие возрастного ценза.