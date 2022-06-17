Тарасова поддержала решение не поднимать возрастной ценз на российских стартах

Короткая ссылка
Заслуженный тренер Татьяна Тарасова прокомментировала решение Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) оставить минимальный возраст для выступлений на внутренних соревнованиях.
Тарасова поддержала решение не поднимать возрастной ценз на российских стартах
  • РИА Новости
  • © Евгений Одиноков

«Всё, что говорит генеральный директор ФФККР Александр Коган, правильно. Он за это борется, и я думаю, что победит», — цитирует Тарасову ТАСС.

Коган считает, что увеличение минимального возраста участников взрослых соревнований по фигурному катанию до 17 лет усилит давление на ментальное здоровье юных спортсменов, поскольку на их возрастном уровне повысится конкуренция.

На конгрессе Международного союза конькобежцев (ISU) в Пхукете за повышение ценза проголосовали 100 человек, против — 16, двое воздержались. Нововведение вступает в силу с сезона-2023/24, возраст поднимется до 16 лет, а в сезоне-2024/25 — до 17. В следующем сезоне ISU будет допускать до соревнований спортсменов с 15 лет.

Минимальный возраст для выступлений на соревнованиях в России — 14 лет.

Ранее двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко поддержал поднятие возрастного ценза.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить