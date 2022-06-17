В ФФККР рассказали о негативных последствиях поднятия возрастного ценза в фигурном катании

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Генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Коган считает, что увеличение минимального возраста участников взрослых соревнований по фигурному катанию до 17 лет усилит давление на ментальное здоровье юных спортсменов, поскольку на их возрастном уровне повысится конкуренция.
В ФФККР рассказали о негативных последствиях поднятия возрастного ценза в фигурном катании
  • © РИА Новости / Александр Вильф

«Это ещё более усилит давление на ментальное здоровье детей — у юниоров будет более жёсткая конкуренция, поскольку их будет больше. Они столпятся на своём уровне. И теперь нам надо продумать, как добавить в те возрастные слои соревнований, иначе будет действительно толпа детей», — приводит слова Когана РИА Новости.

На конгрессе ISU в Пхукете, который проходит с 6 по 10 июня, за повышение ценза проголосовали 100 человек, против — 16, двое воздержались. Нововведение вступает в силу с сезона-2023/24 — возраст поднимется до 16 лет, а в сезоне-2024/25 — до 17.

В следующем сезоне ISU будет допускать до соревнований спортсменов с 15 лет.

Также ISU ввёл в чемпионаты мира по фигурному катанию квалификационный раунд.

Ранее двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко поддержал поднятие возрастного ценза в фигурном катании

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