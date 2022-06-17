В ФФККР рассказали о негативных последствиях поднятия возрастного ценза в фигурном катании
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«Это ещё более усилит давление на ментальное здоровье детей — у юниоров будет более жёсткая конкуренция, поскольку их будет больше. Они столпятся на своём уровне. И теперь нам надо продумать, как добавить в те возрастные слои соревнований, иначе будет действительно толпа детей», — приводит слова Когана РИА Новости.
На конгрессе ISU в Пхукете, который проходит с 6 по 10 июня, за повышение ценза проголосовали 100 человек, против — 16, двое воздержались. Нововведение вступает в силу с сезона-2023/24 — возраст поднимется до 16 лет, а в сезоне-2024/25 — до 17.
В следующем сезоне ISU будет допускать до соревнований спортсменов с 15 лет.
Также ISU ввёл в чемпионаты мира по фигурному катанию квалификационный раунд.
Ранее двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко поддержал поднятие возрастного ценза в фигурном катании