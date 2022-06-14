Плющенко поддержал поднятие возрастного ценза в фигурном катании
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«Очень здорово, что ISU поднял возрастной ценз, потому что у нас в 15 лет девочки заканчивают, а где борьба, превозмогания? Хочется продлить жизнь наших спортсменок», — приводит слова Плющенко «Матч ТВ».
На конгрессе ISU в Пхукете, который проходил с 6 по 10 июня, за повышение ценза проголосовали 100 человек, против — 16, двое воздержались. Нововведение вступает в силу с сезона-2023/24: возраст поднимется до 16 лет, а в сезоне-2024/25 — до 17.
Ранее тренер академии Плющенко рассказал о постановке совместного номера с Трусовой.