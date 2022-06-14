Плющенко поддержал поднятие возрастного ценза в фигурном катании

Короткая ссылка
Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко считает, что поднятие возрастного ценза в фигурном катании поможет российским спортсменкам продлить карьеру.
Плющенко поддержал поднятие возрастного ценза в фигурном катании
  • © РИА Новости / Александр Вильф

«Очень здорово, что ISU поднял возрастной ценз, потому что у нас в 15 лет девочки заканчивают, а где борьба, превозмогания? Хочется продлить жизнь наших спортсменок», — приводит слова Плющенко «Матч ТВ».

На конгрессе ISU в Пхукете, который проходил с 6 по 10 июня, за повышение ценза проголосовали 100 человек, против — 16, двое воздержались. Нововведение вступает в силу с сезона-2023/24: возраст поднимется до 16 лет, а в сезоне-2024/25 — до 17.

Ранее тренер академии Плющенко рассказал о постановке совместного номера с Трусовой.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить