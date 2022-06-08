Конгресс ISU ввёл в чемпионаты мира по фигурному катанию квалификационный раунд

Конгресс Международного союза конькобежцев (ISU), проходящий в Пхукете (Таиланд), принял решение добавить в структуру чемпионатов мира по фигурному катанию квалификационный раунд с сезона-2024/25.

Увеличение числа участников произойдёт за счёт проведения квалификационного раунда, что потребовало изменить продолжительность турнира с семи до восьми дней.

При новом формате участники мирового первенства будут поделены на две части: одна из них начнёт выступления с короткой программы, а вторая — с квалификации, которая будет проводиться за один или два дня до основной программы ЧМ. При этом в квалификационном раунде фигуристы должны выступить в произвольной программе.

Напомним, что на конгрессе ISU в Пхукете, который проходит с 6 по 10 июня, также поддержали предложение о повышении возрастного ценза. Нововведение будет происходить поэтапно: с сезона-2023/24 возраст поднимется до 16 лет, а в сезоне-2024/25 — до 17.

Ранее олимпийский чемпион в мужском одиночном катании Алексей Ягудин прокомментировал решение ISU поэтапно повысить возрастной ценз до 17 лет.