Конгресс ISU ввёл в чемпионаты мира по фигурному катанию квалификационный раунд

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Конгресс Международного союза конькобежцев (ISU), проходящий в Пхукете (Таиланд), принял решение добавить в структуру чемпионатов мира по фигурному катанию квалификационный раунд с сезона-2024/25.
Конгресс ISU ввёл в чемпионаты мира по фигурному катанию квалификационный раунд
  • РИА Новости

Увеличение числа участников произойдёт за счёт проведения квалификационного раунда, что потребовало изменить продолжительность турнира с семи до восьми дней.

При новом формате участники мирового первенства будут поделены на две части: одна из них начнёт выступления с короткой программы, а вторая — с квалификации, которая будет проводиться за один или два дня до основной программы ЧМ. При этом в квалификационном раунде фигуристы должны выступить в произвольной программе. 

Напомним, что на конгрессе ISU в Пхукете, который проходит с 6 по 10 июня, также поддержали предложение о повышении возрастного ценза. Нововведение будет происходить поэтапно: с сезона-2023/24 возраст поднимется до 16 лет, а в сезоне-2024/25 — до 17. 

Ранее олимпийский чемпион в мужском одиночном катании Алексей Ягудин прокомментировал решение ISU поэтапно повысить возрастной ценз до 17 лет.

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