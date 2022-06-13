Тренер академии Плющенко рассказал о постановке совместного номера с Трусовой

Тренер-постановщик «Ангелов Плющенко» Дмитрий Михайлов рассказал о совместном показательном номере с серебряной призёркой Олимпийских игр 2022 года Александрой Трусовой.

«Работали у нас в академии. На постановку ушло где-то 2,5 часа — всё прошло довольно быстро. В этом номере есть история, поэтому искать шаги не приходится — они рождались сами», — цитирует Михайлова Sport24.

Напомним, что 17-летняя фигуристка завоевала серебро на Олимпийских играх в Пекине, уступив в борьбе за золото другой россиянке — Анне Щербаковой. В произвольной программе Трусова исполнила пять рекордных четверных прыжков. В сезоне-2020/21 фигуристка тренировалась под руководством Евгения Плющенко и Дмитрия Михайлова.

Ранее Плющенко поддержал решение Трусовой выполнить прыжок в пять оборотов.