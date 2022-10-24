Закарян — о Малинине: русское в нём тоже есть, парень очень хороший

Спортивный агент Ари Закарян ответил на вопрос, как относятся к русскому происхождению американского фигуриста Ильи Малинина в США.

«Я даже скажу, что и некоторые российские болельщики будут за него переживать. Хоть Илья родился в США и гражданин страны, но дома с родителями говорит по-русски. Русское в нём тоже есть, парень очень хороший, толковый, интересный», — цитирует Закаряна Metaratings.

По его словам, русская фамилия фигуриста не помешает ему стать национальным героем штатов.

Малинин одержал победу на этапе Гран-при США в сезоне-2022/23, в сумме получив от судей 280,37 балла. Он выполнил пять четверных в произвольной программе. Второе место занял японец Као Миюра — 273,19 балла. Третье — южнокореец Ча Джун Хван (264,05 балла).

Ранее хореограф и продюсер Илья Авербух высказался об уровне катания российских фигуристов.