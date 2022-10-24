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Авербух: наше мужское катание заочно сильно отстаёт от уровня Малинина

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Хореограф и продюсер Илья Авербух высказался об уровне катания российских фигуристов.
Авербух: наше мужское катание заочно сильно отстаёт от уровня Малинина
  • РИА Новости

«Объективно пока наше мужское катание заочно сильно отстаёт от того уровня, который показывает, например, Малинин. Он уже исполнил четверной аксель!» — цитирует Авербуха «Матч ТВ».

На первом этапе Гран-при России в мужском одиночном катании победу праздновал Дмитрий Алиев.

Американский фигурист Илья Малинин в это же время стал победителем Гран-при США — Skate America, исполнив четверной аксель.

Ранее Авербух прокомментировал победу Камилы Валиевой на первом этапе Гран-при России.

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