Авербух: наше мужское катание заочно сильно отстаёт от уровня Малинина

Хореограф и продюсер Илья Авербух высказался об уровне катания российских фигуристов.

«Объективно пока наше мужское катание заочно сильно отстаёт от того уровня, который показывает, например, Малинин. Он уже исполнил четверной аксель!» — цитирует Авербуха «Матч ТВ».

На первом этапе Гран-при России в мужском одиночном катании победу праздновал Дмитрий Алиев.

Американский фигурист Илья Малинин в это же время стал победителем Гран-при США — Skate America, исполнив четверной аксель.

Ранее Авербух прокомментировал победу Камилы Валиевой на первом этапе Гран-при России.