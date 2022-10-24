Авербух: приятно, что Валиева включает в программу четверные прыжки

Хореограф и продюсер Илья Авербух прокомментировал победу Камилы Валиевой на первом этапе Гран-при России — «Золотой конёк Москвы».

«Приятно, что Камила включает в программу четверные прыжки», — цитирует Авербуха «Чемпионат».

По его словам у фигуристки не всё получилось, но главное, что она стремится вернуть себе хорошую форму.

Валиева завоевала золотую медаль в женском одиночном катании на первом этапе Гран-при России — «Золотой конёк Москвы». 16-летняя фигуристка по сумме двух программ набрала 244,66 балла. Серебряную медаль выиграла Софья Акатьева (236,68), бронза досталась Анастасии Зининой (200,43).

Ранее заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова высказалась о выступлении Камилы Валиевой на первом этапе Гран-при России.