Узнать больше

Авербух: приятно, что Валиева включает в программу четверные прыжки

Короткая ссылка
Хореограф и продюсер Илья Авербух прокомментировал победу Камилы Валиевой на первом этапе Гран-при России — «Золотой конёк Москвы».
Авербух: приятно, что Валиева включает в программу четверные прыжки
  • Gettyimages.ru
  • © Sefa Karacan/Anadolu Agency

«Приятно, что Камила включает в программу четверные прыжки», — цитирует Авербуха «Чемпионат».

По его словам у фигуристки не всё получилось, но главное, что она стремится вернуть себе хорошую форму.

Валиева завоевала золотую медаль в женском одиночном катании на первом этапе Гран-при России — «Золотой конёк Москвы». 16-летняя фигуристка по сумме двух программ набрала 244,66 балла. Серебряную медаль выиграла Софья Акатьева (236,68), бронза досталась Анастасии Зининой (200,43).

Ранее заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова высказалась о выступлении Камилы Валиевой на первом этапе Гран-при России.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить