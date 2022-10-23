Тарасова: было ожидаемо, что Гран-при России выиграет Валиева

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова высказалась о выступлении Камилы Валиевой на первом этапе Гран-при России — «Золотой конёк Москвы».

«Конечно, было ожидаемо, что турнир выиграет Камила. В таких трудных обстоятельствах она, конечно, не в стопроцентной готовности», — цитирует Тарасову РИА Новости.

По её словам, Валиевой предстоит поработать над четверным прыжком.

Валиева завоевала золотую медаль в женском одиночном катании на первом этапе Гран-при России. 16-летняя фигуристка по сумме двух программ набрала 244,66 балла. Серебряную медаль выиграла Софья Акатьева (236,68), бронза досталась Анастасии Зининой (200,43).

Ранее сообщалось, что Дмитрий Алиев завоевал золотую медаль в мужском одиночном катании на первом этапе Гран-при России по фигурному катанию — «Золотой конёк Москвы».