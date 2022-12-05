Медведева рассказала, что теперь День фигурного катания она будет отмечать с тортом

Двукратная чемпионка мира Евгения Медведева рассказала об отношении к Международному дню фигурного катания.

«Это здорово. Очередной повод фигуристам друг друга поздравить и подарить подарочки. Возможно, это тот праздник, который мы реально будем отмечать. Именно с подарками, со словами, с тортиками. Классно. Мне кажется, это прикольно», — цитирует Медведеву Sport24.

Международный праздник впервые отмечался 4 декабря 2022 года.

На Олимпиаде-2018 Медведева уступила золотую медаль своей подруге по команде Алине Загитовой. Фигуристка тяжело приняла поражение и уехала от Этери Тутберидзе тренироваться к Брайану Орсеру.

С 2020 года Евгения не участвует в соревнованиях.

Ранее Медведева рассказала о своём ритме жизни.