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Медведева рассказала, что теперь День фигурного катания она будет отмечать с тортом

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Двукратная чемпионка мира Евгения Медведева рассказала об отношении к Международному дню фигурного катания.
Медведева рассказала, что теперь День фигурного катания она будет отмечать с тортом
  • РИА Новости

«Это здорово. Очередной повод фигуристам друг друга поздравить и подарить подарочки. Возможно, это тот праздник, который мы реально будем отмечать. Именно с подарками, со словами, с тортиками. Классно. Мне кажется, это прикольно», — цитирует Медведеву Sport24.

Международный праздник впервые отмечался 4 декабря 2022 года.

На Олимпиаде-2018 Медведева уступила золотую медаль своей подруге по команде Алине Загитовой. Фигуристка тяжело приняла поражение и уехала от Этери Тутберидзе тренироваться к Брайану Орсеру.

С 2020 года Евгения не участвует в соревнованиях.

Ранее Медведева рассказала о своём ритме жизни.

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