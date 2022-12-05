Медведева рассказала, что теперь День фигурного катания она будет отмечать с тортом
- РИА Новости
«Это здорово. Очередной повод фигуристам друг друга поздравить и подарить подарочки. Возможно, это тот праздник, который мы реально будем отмечать. Именно с подарками, со словами, с тортиками. Классно. Мне кажется, это прикольно», — цитирует Медведеву Sport24.
Международный праздник впервые отмечался 4 декабря 2022 года.
На Олимпиаде-2018 Медведева уступила золотую медаль своей подруге по команде Алине Загитовой. Фигуристка тяжело приняла поражение и уехала от Этери Тутберидзе тренироваться к Брайану Орсеру.
С 2020 года Евгения не участвует в соревнованиях.
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