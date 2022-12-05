Медведева рассказала о своих планах
- РИА Новости
«Всё плотненько: съёмка на съёмке, репетиция на репетиции. Такая у меня жизнь: один проект заканчивается, сразу же начинается другой. Свободного времени не так много», — цитирует Медведеву «Чемпионат».
Напомним, что на Олимпиаде-2018 Медведева уступила золотую медаль своей подруге по команде Алине Загитовой. Фигуристка тяжело приняла поражение и уехала от Этери Тутберидзе тренироваться к Брайану Орсеру.
С 2020 года Евгения не участвует в соревнованиях.
Ранее сообщалось, что в России сняли документальный фильм о фигуристке Медведевой.