Медведева рассказала о своих планах

Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева рассказала о своём ритме жизни.

«Всё плотненько: съёмка на съёмке, репетиция на репетиции. Такая у меня жизнь: один проект заканчивается, сразу же начинается другой. Свободного времени не так много», — цитирует Медведеву «Чемпионат».

Напомним, что на Олимпиаде-2018 Медведева уступила золотую медаль своей подруге по команде Алине Загитовой. Фигуристка тяжело приняла поражение и уехала от Этери Тутберидзе тренироваться к Брайану Орсеру.

С 2020 года Евгения не участвует в соревнованиях.

Ранее сообщалось, что в России сняли документальный фильм о фигуристке Медведевой.