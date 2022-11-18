В России сняли документальный фильм о фигуристке Медведевой
- AP
«Накануне дня рождения Евгении Медведевой завершились очень эмоциональные съёмки документального фильма «Медведева против Медведевой». Это не обычное спортивное кино, а честный и откровенный рассказ о жизни одной из самых закрытых чемпионок нашей страны», — рассказал представитель проекта ТАСС.
Работа над лентой началась в мае 2019 года. Съёмочная группа проводила со спортсменкой сотни часов. Зрители увидят тренировки Медведевой, как она готовится к новым номерам, даже побывают у неё дома.
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