В России сняли документальный фильм о фигуристке Медведевой

В России сняли документальный фильм о двукратной чемпионке мира, двукратном серебряном призёре Олимпийских игр по фигурному катанию Евгении Медведевой.

«Накануне дня рождения Евгении Медведевой завершились очень эмоциональные съёмки документального фильма «Медведева против Медведевой». Это не обычное спортивное кино, а честный и откровенный рассказ о жизни одной из самых закрытых чемпионок нашей страны», — рассказал представитель проекта ТАСС.

Работа над лентой началась в мае 2019 года. Съёмочная группа проводила со спортсменкой сотни часов. Зрители увидят тренировки Медведевой, как она готовится к новым номерам, даже побывают у неё дома.

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