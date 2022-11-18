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В России сняли документальный фильм о фигуристке Медведевой

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В России сняли документальный фильм о двукратной чемпионке мира, двукратном серебряном призёре Олимпийских игр по фигурному катанию Евгении Медведевой.
В России сняли документальный фильм о фигуристке Медведевой
  • AP

«Накануне дня рождения Евгении Медведевой завершились очень эмоциональные съёмки документального фильма «Медведева против Медведевой». Это не обычное спортивное кино, а честный и откровенный рассказ о жизни одной из самых закрытых чемпионок нашей страны», — рассказал представитель проекта ТАСС. 

Работа над лентой началась в мае 2019 года. Съёмочная группа проводила со спортсменкой сотни часов. Зрители увидят тренировки Медведевой, как она готовится к новым номерам, даже побывают у неё дома. 

Ранее Медведева рассказала, чем Федотов лучше Милохина.

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