Медведева рассказала, чем Федотов лучше Милохина
- РИА Новости
«Можно сколько угодно закрывать глаза на то, как разговаривает с тобой партнёр, но на большом контрасте я почувствовала, что именно так партнёр и партнёрша должны друг друга уважать и взаимодействовать», — цитирует Медведеву Sport24.
Напомним, что Евгения в новом сезоне «Ледникового периода» выступала в паре с блогером Даней Милохиным. Но партнёр покинул её, заявив, что устал от шоу.
В настоящий момент блогер находится в Дубае. Илья Авербух подтвердил, что Милохин покинул шоу по личной инициативе.
Ранее Авербух назвал главную фаворитку этапа Гран-при России в Казани.