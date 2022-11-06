Медведева рассказала, чем Федотов лучше Милохина

Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева поделилась впечатлениями от нового партнёра в телепроекте «Ледниковый период» — актёра Фёдора Федотова.

«Можно сколько угодно закрывать глаза на то, как разговаривает с тобой партнёр, но на большом контрасте я почувствовала, что именно так партнёр и партнёрша должны друг друга уважать и взаимодействовать», — цитирует Медведеву Sport24.

Напомним, что Евгения в новом сезоне «Ледникового периода» выступала в паре с блогером Даней Милохиным. Но партнёр покинул её, заявив, что устал от шоу.

В настоящий момент блогер находится в Дубае. Илья Авербух подтвердил, что Милохин покинул шоу по личной инициативе.

Ранее Авербух назвал главную фаворитку этапа Гран-при России в Казани.