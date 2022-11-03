Авербух назвал главную фаворитку этапа Гран-при России в Казани

Продюсер и хореограф Илья Авербух назвал главного фаворита третьего этапа Гран-при России в Казани в женском одиночном катании.

«Камила в любом случае была бы абсолютным фаворитом этого турнира. Отсутствие девочек никак на это не влияет. Камила идёт по своей программе», — цитирует Авербуха ТАСС.

Турнир пройдёт с 4 по 7 ноября во Дворце спорта в Казани.

В женском одиночном катании выступит чемпионка Европы 2022 года Камила Валиева. Фигуристка уже одержала победу на первом этапе Гран-при России в Москве.

Ранее Максим Траньков заявил, что Тарасова и Морозов являются фаворитами Гран-при России в Казани.