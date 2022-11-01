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Траньков назвал Тарасову и Морозова фаворитами Гран-при России в Казани

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Тренер пары Евгения Тарасова — Владимир Морозов Максим Траньков поделился ожиданиями от выступления своих подопечных на третьем этапе Гран-при России в Казани.
Траньков назвал Тарасову и Морозова фаворитами Гран-при России в Казани
  • globallookpress.com
  • © Ju Huanzong/XinHua

«Тарасова и Морозов — фавориты, в силу опыта и титулов. Но как показала практика — просто никому не будет. Мы получили хороший урок на первом этапе», — цитирует Транькова «Матч ТВ».

Турнир пройдёт с 4 по 7 ноября в казанском Дворце спорта.

Напомним, что фигуристы заняли второе место на первом этапе Гран-при России в Москве. Победителями соревнований стали Наталья Хабибуллина и Илья Княжук.

Ранее сообщалось, что Камила Валиева выступит на третьем этапе Гран-при России в Казани.

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