Траньков назвал Тарасову и Морозова фаворитами Гран-при России в Казани
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«Тарасова и Морозов — фавориты, в силу опыта и титулов. Но как показала практика — просто никому не будет. Мы получили хороший урок на первом этапе», — цитирует Транькова «Матч ТВ».
Турнир пройдёт с 4 по 7 ноября в казанском Дворце спорта.
Напомним, что фигуристы заняли второе место на первом этапе Гран-при России в Москве. Победителями соревнований стали Наталья Хабибуллина и Илья Княжук.
Ранее сообщалось, что Камила Валиева выступит на третьем этапе Гран-при России в Казани.