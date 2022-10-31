Валиева выступит на третьем этапе Гран-при России в Казани
- РИА Новости
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Список доступен на сайте ФФККР.
В женском одиночном катании выступит чемпионка Европы 2022 года Камила Валиева. Фигуристка одержала победу на первом этапе Гран-при России в Москве.
Среди мужчин в Казани свои программы представит чемпион Европы — 2020 Дмитрий Алиев.
Турнир пройдёт с 4 по 7 ноября во Дворце спорта Казани.
Ранее сообщалось, что Анастасия Мишина и Александр Галлямов выступят на Гран-при России в Москве.