Валиева выступит на третьем этапе Гран-при России в Казани

Опубликован полный список участников третьего этапа Гран-при России по фигурному катанию в Казани.

Список доступен на сайте ФФККР.

В женском одиночном катании выступит чемпионка Европы 2022 года Камила Валиева. Фигуристка одержала победу на первом этапе Гран-при России в Москве.

Среди мужчин в Казани свои программы представит чемпион Европы — 2020 Дмитрий Алиев.

Турнир пройдёт с 4 по 7 ноября во Дворце спорта Казани.

Ранее сообщалось, что Анастасия Мишина и Александр Галлямов выступят на Гран-при России в Москве.