Мишина и Галлямов выступят на Гран-при России в Москве

Тренер группы Тамары Москвиной Артур Минчук сообщил, что у пары Анастасия Мишина — Александр Галлямов всё хорошо.

«Ребята выступят в Москве. Самое главное, что они здоровы. Готовятся, на этой неделе поедут в Москву. Тамара Николаевна поедет на турнир с ними», — цитирует Минчука «Матч ТВ».

В минувшем сезоне пара победила на чемпионате России и Европы, а также в составе национальной команды выиграла золотые медали Олимпийских игр 2022 года в Пекине. В индивидуальном турнире Мишина и Галлямов стали бронзовыми призёрами Олимпиады.

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