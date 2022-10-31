Мишина и Галлямов выступят на Гран-при России в Москве
- РИА Новости
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«Ребята выступят в Москве. Самое главное, что они здоровы. Готовятся, на этой неделе поедут в Москву. Тамара Николаевна поедет на турнир с ними», — цитирует Минчука «Матч ТВ».
В минувшем сезоне пара победила на чемпионате России и Европы, а также в составе национальной команды выиграла золотые медали Олимпийских игр 2022 года в Пекине. В индивидуальном турнире Мишина и Галлямов стали бронзовыми призёрами Олимпиады.
Ранее Александра Трусова назвала причину неудачи на втором этапе Гран-при России по фигурному катанию в Сочи.