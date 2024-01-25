Тарасова назвала глупостью предложение техкома ISU упростить программы фигуристов

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова назвала глупостью предложение технического комитета Международного союза конькобежцев (ISU) упростить программы фигуристов.

«Я удивлена, конечно, потому что в любого рода деятельности сейчас планка только повышается, и вдруг в таком виде спорта, как фигурное катание, она понижается – глупость несусветная.

Такими предложениями ISU пытается сохранить вид, дать возможность слабым участвовать и побеждать. Думаю, это временная мера глупости, которую они делают. Глупости и непрофессионализма», — приводит слова Тарасовой ТАСС.

Сообщалось, что планируется сократить количество прыжков в произвольной программе у одиночников с семи до шести, разрешить повторение одного прыжка трижды. В парном катании предлагают убрать одну из обязательных поддержек и сольный прыжок.

Ранее Тарасова дала оценку уровню фигурного катания в России и мире.