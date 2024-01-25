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Тарасова назвала глупостью предложение техкома ISU упростить программы фигуристов

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Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова назвала глупостью предложение технического комитета Международного союза конькобежцев (ISU) упростить программы фигуристов.
Тарасова назвала глупостью предложение техкома ISU упростить программы фигуристов
  • РИА Новости

«Я удивлена, конечно, потому что в любого рода деятельности сейчас планка только повышается, и вдруг в таком виде спорта, как фигурное катание, она понижается – глупость несусветная.

Такими предложениями ISU пытается сохранить вид, дать возможность слабым участвовать и побеждать. Думаю, это временная мера глупости, которую они делают. Глупости и непрофессионализма», — приводит слова Тарасовой ТАСС.

Сообщалось, что планируется сократить количество прыжков в произвольной программе у одиночников с семи до шести, разрешить повторение одного прыжка трижды. В парном катании предлагают убрать одну из обязательных поддержек и сольный прыжок.

Ранее Тарасова дала оценку уровню фигурного катания в России и мире.

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