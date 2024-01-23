Тарасова: убрав россиян, ISU лишил себя лучших фигуристов в мире

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова дала оценку уровню фигурного катания в России и мире.

«На прыжковом турнире наши молодые спортсмены всем показали, что фигурное катание в России не остановилось. Оно богато талантами и идёт вперёд. Убрав россиян, ISU лишил себя лучших фигуристов в мире. Это абсурд», — цитирует Тарасову «РБ Спорт».

9 октября Международный союз конькобежцев (ISU) оставил в силе решение об отстранении российских и белорусских спортсменов из-за ситуации на Украине.

Чемпионат России по прыжкам прошёл в Москве с 19 по 21 января.

Ранее фигуристка Костылева вернулась к тренировкам после падения на ЧР по прыжкам.