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Тарасова: убрав россиян, ISU лишил себя лучших фигуристов в мире

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Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова дала оценку уровню фигурного катания в России и мире.
Тарасова: убрав россиян, ISU лишил себя лучших фигуристов в мире
  • globallookpress.com
  • © Dmitry Golubovich

«На прыжковом турнире наши молодые спортсмены всем показали, что фигурное катание в России не остановилось. Оно богато талантами и идёт вперёд. Убрав россиян, ISU лишил себя лучших фигуристов в мире. Это абсурд», — цитирует Тарасову «РБ Спорт».

9 октября Международный союз конькобежцев (ISU) оставил в силе решение об отстранении российских и белорусских спортсменов из-за ситуации на Украине. 

Чемпионат России по прыжкам прошёл в Москве с 19 по 21 января.

Ранее фигуристка Костылева вернулась к тренировкам после падения на ЧР по прыжкам.

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