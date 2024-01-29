Гуменник считает, что 300 баллов за сумму программ для него не предел

Пётр Гуменник признался, что мог бы победить более убедительно на чемпионате Санкт-Петербурга по фигурному катанию.

«Планку в 300 баллов я уже преодолел, с тем контентом, что у меня сейчас есть, это практически максимум. Но дальше буду стремиться пробить 310. Реально ли 320 или 330? Надо потихоньку идти к ним», — цитирует Гуменника ТАСС.

По словам 21-летнего фигуриста, в прокате произвольной программы у него почти всё получилось.

«Я катал не самый-самый сложный вариант, но он всё равно сложнее, чем почти на всех других соревнованиях показывал, и, в принципе, получилось чисто», — добавил Гуменник.

Золотую медаль в мужском одиночном катании завоевал Гуменник (300,29 балла). Второе место занял Глеб Лутфуллин (284,23), третье — Макар Игнатов (263,80).

Чемпионат Санкт-Петербурга завершился 28 января.

Ранее сообщалось, что Александра Трусова начала встречаться с Макаром Игнатовым.





