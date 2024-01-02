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Плющенко предстоит седьмая операция на спине

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Супруга Евгения Плющенко Яна Рудковская допустила, что фигурист вскоре проведёт операцию на позвоночнике.
Плющенко предстоит седьмая операция на спине
  • РИА Новости

«Плющенко сейчас сам катается в шоу, но меньше — он травмирован, катался на уколах и, видимо, скоро будет ложиться на серьёзную операцию на спине. Седьмая операция на позвоночнике», — цитирует Рудковскую «Спорт-Экспресс». 

26 апреля Плющенко присвоили категорию тренера высшего национального уровня. Звание присваивается специалистам, которые в течение последнего олимпийского цикла подготовили участников к олимпиадам, чемпионатам мира и другим крупным соревнованиям. 

Ранее Рудковская рассказала, ради кого зрители приходят на шоу фигуриста Евгения Плющенко.

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