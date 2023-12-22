Фролова выступает на чемпионате России по фигурному катанию с температурой

Анна Фролова сообщила, что ей пришлось выступать на чемпионате России 2024 года по фигурному катанию в Челябинске в болезненном состоянии.

«Сегодня проехала на морально-волевых, надеюсь, что завтра будет лучше, в целом прокат был достойный. Не настолько серьёзно заболела, чтобы сниматься с чемпионата России. Температура есть, но организм борется, и я борюсь», — цитирует Фролову «Спорт-Экспресс».

18-летняя фигуристка из подмосковных Мытищ призналась, что у неё талант заболевать когда не надо.

«Со вчерашнего дня самочувствие оставляет желать лучшего», — добавила спортсменка.

Фролова по итогам короткой программы на чемпионате России набрала 73,52 балла.

Ранее Наталья Бестемьянова прокомментировала победу Александры Степановой и Ивана Букина на чемпионате России в Челябинске.





