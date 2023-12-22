Бестемьянова отметила влияние Жулина на создание образа Степановой и Букина

Олимпийская чемпионка в танцах на льду Наталья Бестемьянова прокомментировала победу танцевального фигурного дуэта Александры Степановой и Ивана Букина на чемпионате России сезона-2023/24 в Челябинске.

«Я очень рада за Сашу и Ваню. Поздравляю их с заслуженной победой. Видно ли уже тренерское влияние на их пару со стороны Жулина? Да, конечно. Из их катания ушёл ненужный нерв, они живут в музыке и делают то, что необходимо делать в программе. Их дуэт не выполняет элементы ради их чистоты, хотя и справляется с ними очень хорошо. Они показывают нам канву музыки в своих выступлениях — в танцах это очень важно. Жулин помог им в создании образа, они делают это на таком уровне, что мы забываем о том, что они исполняют обязательные элементы», — сказала Бестемьянова RT.

Ранее чемпион Европы 2009 года в танцах на льду Сергей Новицкий высказался о выступлениях Степановой и Букина в нынешнем сезоне.