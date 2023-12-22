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Новицкий считает, что Жулин пока не успел оказать влияние на пару Степановой и Букина

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Чемпион Европы 2009 года в танцах на льду Сергей Новицкий высказался о выступлениях дуэта российских фигуристов Александры Степановой и Ивана Букина в нынешнем сезоне.

«Мне сложно судить о влиянии тренерской руки Саши Жулина на пару Степановой и Букина, всё же ребята долгое время катались под руководством Жук и Свинина. Скорее их дуэт сейчас выезжает на старом багаже, тем более с новым наставником они пока не так долго работают», — сказал Новицкий RT.

Экс-фигурист также рассказал о причинах великолепных выступлений дуэта Степанова — Букин.

«Первая причина успеха ребят заключается в том, что они уже достаточно долго выступают вместе. Во-вторых, Александр Свинин является отличным технарём в плане катания. Также нужно отметить и интересные постановки Ирины Жук. Ну и конечно, у Степановой и Букина за плечами большой опыт выступлений. Всё это вместе и даёт то, что мы сейчас видим», — добавил он.

Ранее Букин прокомментировал победу на чемпионате России сезона-2023/24 в Челябинске.

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