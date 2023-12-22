Фигурист Букин признался, что сезон для их пары со Степановой получился особенным
«Мы поменяли тренеров, команду, условия. Очень был ответственный сезон. Сезон не закончился, он действительно особенный, в чём-то непривычный, мы что-то приобрели», — цитирует фигуриста «Чемпионат».
Степанова и Букин в третий раз выиграли национальный турнир. Они также становились чемпионами в 2021 и 2022 годах.
На второй позиции расположились Елизавета Худайбердиева и Егор Базин с результатом 204,90 балла. Третьи — Ирина Хавронина и Дэвид Нарижный (198,90).
Ранее Татьяна Навка поддержала участие российских спортсменов в Олимпиаде в нейтральном статусе.