Фигурист Букин признался, что сезон для их пары со Степановой получился особенным

Фигурист Иван Букин, выступающий в танцах на льду с Александрой Степановой, прокомментировал победу на чемпионате России сезона-2023/24 в Челябинске.

«Мы поменяли тренеров, команду, условия. Очень был ответственный сезон. Сезон не закончился, он действительно особенный, в чём-то непривычный, мы что-то приобрели», — цитирует фигуриста «Чемпионат».

Степанова и Букин в третий раз выиграли национальный турнир. Они также становились чемпионами в 2021 и 2022 годах.

На второй позиции расположились Елизавета Худайбердиева и Егор Базин с результатом 204,90 балла. Третьи — Ирина Хавронина и Дэвид Нарижный (198,90).

Ранее Татьяна Навка поддержала участие российских спортсменов в Олимпиаде в нейтральном статусе.