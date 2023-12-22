Навка поддержала участие российских спортсменов в Олимпиаде в нейтральном статусе

Олимпийская чемпионка в танцах на льду Татьяна Навка отреагировала на допуск российских спортсменов на Игры — 2024 в Париже в качестве нейтральных атлетов.

«Мне очень жаль, что всё меньше становится тех, кто ратует за выступление в нейтральном статусе. Наши граждане будут плакать от счастья, что этот спортсмен, несмотря на все сложности, получил возможность показать, что наша страна впереди планеты всей», — цитирует Навку РИА Новости.

8 декабря стало известно, что Международный олимпийский комитет допустил россиян и белорусов к Олимпиаде в нейтральном статусе. На Игры попадут те, кто прошёл квалификацию в своих видах спорта. При этом атлеты не будут допущены к турнирам в командных соревнованиях. Более того, российская символика будет запрещена в любом виде на официальных объектах и мероприятиях.

Игры-2024 пройдут в столице Франции с 26 июля по 11 августа.

Ранее Андрей Кириленко высказал мнение касательно допуска российских спортсменов на Олимпийские игры в Париже.