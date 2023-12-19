Кириленко: каждый спортсмен должен решить для себя, ехать ему на Олимпиаду или нет

Президент Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко высказал мнение касательно допуска российских спортсменов на Олимпийские игры в Париже.

«Как отношусь к допуску некоторых российских спортсменов на Олимпийские игры в 2024 году? Никак не отношусь. Стоит ли ехать без флага и гимна? Каждый должен решить для себя, ехать ему или нет», — приводит слова Кириленко «Матч ТВ».

8 декабря стало известно, что Международный олимпийский комитет (МОК) допустил россиян и белорусов к Олимпиаде в нейтральном статусе. На Игры попадут те, кто прошёл квалификацию в своих видах спорта. При этом атлеты не будут допущены к турнирам в командных соревнованиях. Более того, российская символика будет запрещена в любом виде на официальных объектах и мероприятиях.

Ранее Васильев отреагировал на слова президента Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирины Винер по поводу поездки на Олимпийские игры 2024 года в Париже.