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Васильев поддержал позицию Винер по выступлениям россиян без флага и гимна

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Президент Федерации биатлона Санкт-Петербурга, двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев отреагировал на слова президента Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирины Винер по поводу поездки на Олимпийские игры 2024 года в Париже.

«Все президенты федераций должны поддержать заявление Винер. И я поддерживаю, хотя бы на региональном уровне. Позор, стыд и безобразие МОК. Условия по-настоящему унижающие. Может, ещё голыми отправляться? Тот спортсмен, который всё-таки решит поехать в Париж, не думаю, что, даже выиграв золотую медаль, будет пользоваться уважением в своей стране», — цитирует Васильева Sport24.

8 декабря стало известно, что Международный олимпийский комитет (МОК) допустил россиян и белорусов к Олимпиаде в нейтральном статусе. На Игры попадут те, кто прошёл квалификацию в своих видах спорта. При этом атлеты не будут допущены к турнирам в командных соревнованиях. Более того, российская символика будет запрещена в любом виде на официальных объектах и мероприятиях.

Ранее Винер заявила, что российские гимнастки больше никогда не будут выступать без флага и гимна страны.

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