Винер: российские гимнастки больше никогда не будут выступать без флага и гимна страны

Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) и главный тренер национальной команды Ирина Винер заявила, что российские гимнастки больше никогда не будут выступать без флага и гимна страны.

«Это будет позор, если мы поедем на международные турниры. Я считаю, что это очень унизительно будет для России. Но российская художественная гимнастика туда точно не поедет, и мы больше никогда не будем выступать без флага и гимна России», — приводит слова Винер ТАСС.

1 декабря в Европейском гимнастическом союзе проголосовали против возвращения россиян на международные соревнования.

В июле 2023-го исполком FIG принял решение о допуске россиян и белорусов к соревнованиям в нейтральном статусе с 1 января 2024 года. 10 ноября FIG опубликовала критерии допуска российских и белорусских спортсменов к турнирам.

Ранее Анастасия Максимова заявила, что проводимые международные соревнования многое потеряли от недопуска российских спортсменов.