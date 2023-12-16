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Экс-гимнастка Максимова: мировой спорт много потерял от недопуска россиянок

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Олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Анастасия Максимова заявила, что проводимые международные соревнования многое потеряли от недопуска российских спортсменов.
Экс-гимнастка Максимова: мировой спорт много потерял от недопуска россиянок
  • Gettyimages.ru

«На мой взгляд, сейчас бессмысленно рассуждать об участии в Олимпиаде, поедем мы или нет. Мировой спорт очень много потерял от того, что в международных соревнованиях запрещено участвовать российским и белорусским спортсменам», — цитирует Максимову РИА Новости. 

1 декабря в Европейском гимнастическом союзе (European Gymnastics) проголосовали против возвращения россиян на международные соревнования.

В июле 2023-го исполком FIG принял решение о допуске россиян и белорусов к соревнованиям в нейтральном статусе с 1 января 2024 года. 10 ноября FIG опубликовала критерии допуска российских и белорусских спортсменов к турнирам. 

Ранее россиянка Лала Крамаренко рассказала, какие слова президента Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) Ирины Винер помогли ей собраться в нужный момент и победить в многоборье на соревнованиях «Небесная грация» в Китае.

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