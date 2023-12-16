Экс-гимнастка Максимова: мировой спорт много потерял от недопуска россиянок

Олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Анастасия Максимова заявила, что проводимые международные соревнования многое потеряли от недопуска российских спортсменов.

«На мой взгляд, сейчас бессмысленно рассуждать об участии в Олимпиаде, поедем мы или нет. Мировой спорт очень много потерял от того, что в международных соревнованиях запрещено участвовать российским и белорусским спортсменам», — цитирует Максимову РИА Новости.

1 декабря в Европейском гимнастическом союзе (European Gymnastics) проголосовали против возвращения россиян на международные соревнования.

В июле 2023-го исполком FIG принял решение о допуске россиян и белорусов к соревнованиям в нейтральном статусе с 1 января 2024 года. 10 ноября FIG опубликовала критерии допуска российских и белорусских спортсменов к турнирам.

Ранее россиянка Лала Крамаренко рассказала, какие слова президента Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) Ирины Винер помогли ей собраться в нужный момент и победить в многоборье на соревнованиях «Небесная грация» в Китае.