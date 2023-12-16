Крамаренко: я не имею права подвести Россию на международных турнирах
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«Она сказала мне очень важные слова в нужный момент: «Ты выступаешь за свою страну, за Россию, за меня, и ты не имеешь права так выступать!» Чувствую гордость в первую очередь, потому что я выступаю за Россию! Волнение, поскольку я понимаю, что я не имею права подвести страну. И эти переживания, сомнения мучают», — цитирует Крамаренко «Матч ТВ».
16 декабря спортсменка одержала победу в многоборье на турнире по художественной гимнастике «Небесная грация» в Пекине. Россиянка набрала 177,800 балла. Второй стала Алина Горносько (171,900). Тройку замкнула Диана Чугунихина (170,650).
17 декабря спортсменки выступят в отдельных видах.
1 декабря в Европейском гимнастическом союзе (European Gymnastics) проголосовали против возвращения россиян на международные соревнования. В июле 2023-го исполком FIG принял решение о допуске россиян и белорусов к соревнованиям в нейтральном статусе с 1 января 2024 года.
Ранее тренер Крамаренко Ляйсан Савицкая заявила, что Винер является лучшим тренером мира.