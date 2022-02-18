Погорилая: Валиева — наше главное золото

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Бронзовая призёрка чемпионата мира по фигурному катанию 2016 года Анна Погорилая высказалась о выступлении россиянок на олимпийском турнире фигуристок в Пекине.

«Наши девочки — самые лучшие! Это факт, и с этим никто ничего не поделает! Наши три места! То, что сейчас происходит, это история! Анна Щербакова — золото. Александра Трусова — серебро. А Камила Валиева — это наше главное золото. Будь проклят допинг, сами придумали и просто затравили нашу девочку! Это не спорт, а ужас! Меня трясёт от всей этой ситуации. Если вы завидуете женскому фигурному катанию, то завидуйте молча, а не придумывайте этот бред», — гласит пост Погорилой в Instagram.

15-летняя Валиева в составе сборной России завоевала золото в командных соревнованиях. После этого стало известно, что результат допинг-теста россиянки от 25 декабря 2021 года был положительным. Однако CAS допустил её к участию в личных соревнованиях до окончания расследования.

Валиева лидировала после короткой программы, однако допустила ряд ошибок в произвольной и заняла лишь четвёртое место. Победу одержала другая россиянка — Анна Щербакова. Ещё одна российская фигуристка, Александра Трусова, стала серебряной призёркой.

Ранее Вайцеховская выразила мнение, что Валиевой не стоило выступать в командном турнире на ОИ.