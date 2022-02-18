Вайцеховская считает, что Валиевой не стоило выступать в командном турнире на ОИ

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Олимпийская чемпионка по прыжкам в воду, а ныне журналист RT Елена Вайцеховская прокомментировала реакцию общественности на неудачу российской фигуристки Камилы Валиевой в произвольной программе на Олимпиаде в Пекине.

«По поводу Камилы Валиевой. Почему-то сейчас за всеми этими телевизионными страстями и криками об убийстве маленьких детей никому не приходит в голову, что, прежде чем попасть на этот уровень, эти девочки проходят такой кастинг, такие круги ада, по сравнению с которыми всё происходящее — рабочий момент, не более. Просто скандал — это очень удобная штука, чтобы списать на него сейчас всё что угодно. Но можно вспомнить, что четыре проката не смог выдержать в Пекине Марк Кондратюк, а в Сочи их не вытянула Юля Липницкая. Наверное, не просто так Рафаэль Арутюнян снял с произвольной программы в командном турнире Нэйтана Чена. На основании чего мы сейчас должны считать, что четыре олимпийских проката должна была выдержать Валиева? Лишь потому, что нам так казалось? Олимпиада — это, вообще-то, непростая штука. Даже для взрослых», — написала Вайцеховская в своём Telegram-канале.

15-летняя Валиева в составе сборной России завоевала золото в командных соревнованиях. После этого стало известно, что результат допинг-теста россиянки от 25 декабря 2021 года был положительным. Однако CAS допустил её к участию в личных соревнованиях до окончания расследования.

Валиева лидировала после короткой программы, однако допустила ряд ошибок в произвольной и заняла лишь четвёртое место. Победу одержала другая россиянка — Анна Щербакова. Ещё одна российская фигуристка, Александра Трусова, стала серебряной призёркой.

Ранее Ковтун назвал золото Щербаковой на ОИ в Пекине безусловно заслуженным.