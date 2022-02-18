Ковтун назвал золото Щербаковой на ОИ в Пекине безусловно заслуженным

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Четырёхкратный чемпион России Максим Ковтун высказался о результатах олимпийского турнира в женском одиночном фигурном катании.

«Поздравляю нашу новую олимпийскую чемпионку Анну Щербакову. Безусловно, это заслуженное золото, полученное за безошибочные прокаты. И это притом что произошёл казус с ботинками накануне! Александра Трусова — уже легенда, первая в истории с пятью четверными прыжками! Надеюсь на её следующую Олимпиаду. А насчёт Камилы Валиевой даже настроения нет никакого. Просто больно за этого талантливейшего ребёнка! Увы, но это спорт, Олимпиада, я туда не добирался, но понимаю, что это самый сложный старт в жизни. Держись, Камила. Верю, что всё сложится. А в конце концов, пока спорт будет мешаться с политикой, подобное дерьмо и будет случаться. Спасибо людям в пиджачках», — написал Ковтун в своём Instagram-аккаунте.

15-летняя Валиева в составе сборной России завоевала золото в командных соревнованиях. После этого стало известно, что результат допинг-теста россиянки от 25 декабря 2021 года был положительным. Однако CAS допустил её к участию в личных соревнованиях до окончания расследования.

Валиева лидировала после короткой программы, однако допустила ряд ошибок в произвольной и заняла лишь четвёртое место. Победу одержала другая россиянка — Анна Щербакова. Ещё одна российская фигуристка, Александра Трусова, стала серебряной призёркой.

Ранее Тарасова назвала МОК подлецами и мерзавцами за слова Баха о Валиевой.