Журова назвала неприемлемой просьбу вручить бронзу Игр фигуристам Канады

Депутат Госдумы Светлана Журова в комментарии раскритиковала на намерение Олимпийского комитета Канады добиться вручения фигуристам бронзовых медалей командного турнира Игр 2022 года.

«Мы можем еще судиться за золотую медали. Подобные случаи происходили с американскими спортсменами. Здесь у нас отняли очки Камилы Валиевой, и у нас было такое преимущество, что наша команда в трех видах смогла занять третье место», — цитирует Журову «Спорт-Экспресс».

По её словам, «канадцам стыдно, что Россия без одного спортсмена выше».

«И теперь они отвоевывают бронзу у нас. Это абсолютно неприемлемо. Я думаю, что наш олимпийский комитет еще поборется даже за золотую медаль», — добавила олимпийская чемпионка по конькобежному спорту.

29 января CAS дисквалифицировал российскую фигуристку Камилу Валиеву на четыре года за нарушение антидопинговых правил. 25 декабря 2021 года на чемпионате России она сдала положительный анализ на триметазидин. Срок дисквалификации отсчитывается со дня сдачи положительной пробы.

Международный союз конькобежцев (ISU) лишил сборную России золотой медали командного турнира, в котором участвовала Валиева. Таким образом, российские фигуристы получат бронзовые медали, первое место отойдёт команде США, второе — Японии.

Ранее Александр Жулин заявил, что российские фигуристы всё равно первые по итогам командного турнира Олимпийских игр 2022 года в Пекине.