Жулин: пусть канадские фигуристы получат бронзу, Россия всё равно первая

Заслуженный тренер Александр Жулин заявил, что российские фигуристы всё равно первые по итогам командного турнира Олимпийских игр 2022 года в Пекине.

«А какими были тогда канадцы? Четвёртыми? Да пусть получают бронзу, мы‑то всё равно не будем получать. Мне не жалко. Для нас мы всё равно первые, а кто там дальше что будет получать после первого места — мне всё равно», — заявил Жулин «Матч ТВ».

29 января CAS дисквалифицировал российскую фигуристку Камилу Валиеву на четыре года за нарушение антидопинговых правил. 25 декабря 2021 года на чемпионате России она сдала положительный анализ на триметазидин. Срок дисквалификации отсчитывается со дня сдачи положительной пробы.

Международный союз конькобежцев (ISU) лишил сборную России золотой медали командного турнира, в котором участвовала Валиева. Таким образом, российские фигуристы получат бронзовые медали, первое место отойдёт команде США, второе — Японии.

Ранее Олимпийский комитет Канады (COC) отреагировал на заявление ISU по поводу итогов командного турнира фигуристов на Олимпийских играх в Пекине.