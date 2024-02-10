Олимпийский комитет Канады не согласен с заявлением ISU о бронзовых медалях

Олимпийский комитет Канады (COC) отреагировал на заявление Международного союза конькобежцев (ISU) по поводу итогов командного турнира фигуристов на Олимпийских играх в Пекине.

«Мы не считаем, что заявление ISU вносит дополнительную ясность или обоснование, и по-прежнему считаем, что канадская команда должна быть награждена бронзовой медалью после решения CAS», — говорится на сайте COC.

29 января CAS дисквалифицировал российскую фигуристку Камилу Валиеву на четыре года за нарушение антидопинговых правил. 25 декабря 2021 года на чемпионате России она сдала положительный анализ на триметазидин. Срок дисквалификации отсчитывается со дня сдачи положительной пробы.

ISU лишил сборную России золотой медали командного турнира, в котором участвовала Валиева. Таким образом, российские фигуристы получат бронзовые медали, первое место отойдёт команде США, второе — Японии.

Ранее сообщалось, что решение о перераспределении медалей командного турнира фигуристов на Олимпийских играх 2022 года основано на всесторонней оценке экспертов-юристов и соответствует вердикту комиссии CAS.