RT в Telegram
Подпишись

ISU: решение по командному турниру Игр-2022 соответствует вердикту CAS

Короткая ссылка
Решение о перераспределении медалей командного турнира фигуристов на Олимпийских играх 2022 года основано на всесторонней оценке экспертов-юристов и соответствует вердикту комиссии Спортивного арбитражного суда (CAS).
ISU: решение по командному турниру Игр-2022 соответствует вердикту CAS
  • AFP
  • © Fabrice COFFRINI

«Оценка была основана на применимых правилах и принципах, характерных для этих командных соревнований, и, следовательно, является единственным решением, соответствующим вердикту комиссии CAS», — говорится на официальном сайте ISU.

29 января CAS дисквалифицировал Валиеву на четыре года за нарушение антидопинговых правил. 25 декабря 2021 года на чемпионате России она сдала положительный анализ на триметазидин. Срок дисквалификации отсчитывается со дня сдачи положительной пробы.

ISU лишил сборную России золотой медали командного турнира, в котором участвовала Валиева. Таким образом, российские фигуристы получат бронзовые медали, первое место отойдёт команде США, второе — Японии.

Ранее заместитель губернатора Челябинской области Вадим Евдокимов рассказал о планах организаторов Спартакиады сильнейших пригласить Валиеву выступить на показательных выступлениях в Магнитогорске.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить