Косторную прооперируют в Москве в середине следующей недели

Чемпионка Европы Алёна Косторная, выступающая в паре с Георгием Куницей, будет прооперирована в Москве в середине следующей недели по поводу застарелой травмы плеча.

«У Алёны долгое время болело плечо, причём от нагрузок боли постоянно усиливались. Исследование МРТ показало, что в суставе действительно имеются проблемы, которые без хирургического вмешательства могут стать критическими. Поэтому было принято решение провести операцию в ближайшее время», — заявил RT тренер спортсменки Сергей Росляков.

Ранее Косторная заявила, что не будет участвовать в Спартакиаде сильнейших из‑за повреждения плеча.