Косторную прооперируют в Москве в середине следующей недели
- РИА Новости
«У Алёны долгое время болело плечо, причём от нагрузок боли постоянно усиливались. Исследование МРТ показало, что в суставе действительно имеются проблемы, которые без хирургического вмешательства могут стать критическими. Поэтому было принято решение провести операцию в ближайшее время», — заявил RT тренер спортсменки Сергей Росляков.
Ранее Косторная заявила, что не будет участвовать в Спартакиаде сильнейших из‑за повреждения плеча.