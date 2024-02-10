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Косторную прооперируют в Москве в середине следующей недели

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Чемпионка Европы Алёна Косторная, выступающая в паре с Георгием Куницей, будет прооперирована в Москве в середине следующей недели по поводу застарелой травмы плеча.
Косторную прооперируют в Москве в середине следующей недели
  • РИА Новости

«У Алёны долгое время болело плечо, причём от нагрузок боли постоянно усиливались. Исследование МРТ показало, что в суставе действительно имеются проблемы, которые без хирургического вмешательства могут стать критическими. Поэтому было принято решение провести операцию в ближайшее время», — заявил RT тренер спортсменки Сергей Росляков. 

Ранее Косторная заявила, что не будет участвовать в Спартакиаде сильнейших из‑за повреждения плеча.

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