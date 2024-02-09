Костомаров рассказал, что фильм с его участием выйдет в кино 9 марта

Олимпийский чемпион в танцах на льду Роман Костомаров рассказал, что о нём был снят фильм, который выйдет в кино 9 марта.

«Если бы мне кто-то рассказал, что со мной всё это произойдёт, я бы точно не поверил и сказал, что это кино какое-то. Вот мы и решили снять обо всём этом фильм и показать, как всё было на самом деле. Это мой путь практически из детства и до сегодняшнего дня. Но в главных ролях тут даже не столько я, сколько моя семья — мама, жена, дочь, — друзья, коллеги, врачи. Это в том числе и их истории, как они через всё это проходили и откуда брали силы. И это такая возможность поблагодарить их за всё. Ровно через месяц! Смотрите в кино с 9 марта фильм «Роман Костомаров: Рождённый дважды». Я сам ещё не видел, что получилось, оценим вместе», — написал Костомаров в Telegram-канале.

10 января 2023 года спортсмен с пневмонией попал в реанимацию. Из-за развившегося некроза ему провели ампутации рук и ног. В начале июля фигуриста выписали из больницы.

17 декабря Костомаров впервые после ампутации конечностей вышел на лёд и исполнил номер со своей партнёршей по профессиональному спорту Татьяной Навкой.

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