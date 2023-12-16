Дубль Пиняева, мантия Мостового, плавники Фролова и удаление акулы: чем запомнился Матч звёзд Кубка России

Сборная Пути РПЛ обыграла команду Пути регионов в Матче звёзд Кубка России. Дублями в составе победителей отметились Сергей Пиняев, Данил Круговой и Кирилл Маляров. Также прямо по ходу встречи на поле выскочил маскот «Черноморца» — акула. За свой поступок он получил красную карточку от Сергея Карасёва. А вратарь Евгений Фролов поменял перчатки на плавники животного. Зато по итогам трёх челленджей подопечные Дмитрия Кузнецова, Вадима Евсеева и Андрея Каряки оказались сильнее. А на представлении соперников наибольшее внимание привлёк наставник элитного дивизиона Александр Мостовой, вышедший на поле в царской мантии и короне.

Матчи звёзд давно превратились в приятную традицию во многих командных видах спорта. Так, невозможно себе представить без них североамериканские лиги. По их пути пошли и в КХЛ. А вот отечественный футбол тренд до недавнего времени обходил стороной. Однако в РФС решили организовать нечто похожее применительно к Кубку России.

В прошлом году впервые состоялся матч звёзд турнира, в котором сошлись команды Пути РПЛ и Пути регионов. Победу одержали представители элитного дивизиона. Но главное, эксперимент признали успешным и решили вновь провести мероприятие.

На этот раз оно было организовано с ещё большим размахом. Например, в состав сборной РПЛ попали Иван Обляков (ЦСКА), Данил Круговой («Зенит»), Наир Тикнизян и Сергей Пиняев (оба — «Локомотив»), Никита Кривцов («Краснодар»), Эдгар Севикян («Нижний Новгород») и другие. Должен был подъехать и Квинси Промес, но не смог из-за болезни.

А в тренерский штаб вошли Александр Мостовой, Сергей Овчинников и Андрей Аршавин. Первому в честь прозвища Царь даже изготовили специальную мантию и корону, в которых он и появился перед болельщиками.

«О том, что выйду на поле в мантии и с короной на голове, узнал только в день встречи, буквально минут за 15 до выхода. С одной стороны, отнёсся к шутке спокойно. С другой, не люблю себя выпячивать. Наверное, таким образом отдали мне дань уважения за длинный путь в футболе. Но в конце было уже немного жарковато», — признался Мостовой.

Соперников возглавили Дмитрий Кузнецов, руководящий одним из самых сильных коллективов Медиалиги 2DROTS, а также Андрей Каряка и Вадим Евсеев. Нашлось место в ростере и нескольким представителям 2DROTS и «Амкала»: Владиславу Слону Ослоновскому, Анатолию Катричу, Никите Дубчаку, Годфреду Гаучо Клуцею. Разумеется, это привлекало к событию дополнительный интерес.

Но наиболее представительным получился состав судей, которым предстояло оценивать участников челленджей. В него попали бывшие футболисты сборной России Владимир Быстров и Дмитрий Сычёв, экс-наставник ЦСКА и национальной команды Валерий Газзаев, президент РФБ Андрей Кириленко, двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева, олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Ангелина Мельникова, певец Иракли и даже известные бойцы ММА Олег Тактаров и Джефф Монсон.

А отдельным подарком для зрителей стала автограф-сессия с участием Медведевой и вратаря ЦСКА Игоря Акинфеева. Собрали в Сколкове и маскотов всех клубов — участников соревнования. Перед встречей они даже станцевали под песню «Фантазёр» Ярослава Евдокимова.

Предшествовали же самому противостоянию яркие конкурсы. И уже первый, «В цель», в рамках которого требовалось попадать в установленные в периметре ворот мишени и набирать баллы, преподнёс сенсацию. Обляков, Пиняев и Алексей Мелёшин взяли всего 15 очков, тогда как соперники — 41. Наглядный пример, как нужно исполнять подобные удары, им попытался преподать вышедший на поле Быстров, но и сам не сумел попасть. Зато Царь Мостовой сходу выбил «тройку».

Чуть сократился отрыв по итогам «Пинбола» — 54:32. Тут футболистам нужно было принять мяч на грудь и отправить его в специально установленные лунки. Круговой и Кривцов справились с этой задачей один раз (причём хавбек «Краснодара» не смотрел на снаряд), а вот Тикнизян — нет. Насколько сложно это упражнение, на личном опыте убедился Кириленко. Бывший игрок НБА попытался попасть баскетбольным мячом, но не добился успеха. Неудача постигла и Аршавина.

Заключал челленджи конкурс для вратарей «Кипербатл». Однако им предстояло не заниматься прямыми обязанностями, а продемонстрировать навыки полевых. Евгений Фролов и Никита Медведев не оставили шансов Олегу Баклову и Владимиру Мухину. Представители РПЛ забивали на любой вкус. Особенно усердствовал футболист «Ростова», который отметился как голом грудью, так и издевательским ударом в «домик» коллеге. В какой-то момент места на последнем рубеже вовсе заняли маскоты, чем немало повеселили присутствующих. Барсик даже смог отразить пару выстрелов. Но команда Пути регионов в челленджах всё-таки оказалась сильнее — 57:38.

А вот на поле борьбы не ощущалось. С первых секунд стало понятно, что об игре в поддавки речи не идёт. Сборная Пути РПЛ намеревалась продемонстрировать своё преимущество в классе, а команда Пути регионов — щёлкнуть по носу фаворита.

Разница в уровне мастерства бросалась в глаза. Звёзды Премьер-лиги проводили одну острую атаку за другой, получая удовольствие от происходящего, и регулярно огорчали Баклова. Вот Кривцов эффектным финтом пяткой обманул вратаря и сделал сальто. А следом Обляков, пробросив снаряд между ног визави, дал повод болельщикам для аплодисментов.

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Открыл счёт Кирилл Маляров, красиво убрав на замахе Баклова. Просто не имел права не отличиться и Пиняев, который отправился в сольный проход со своей половины, словно в официальной встрече, и пробил в дальний. Более того, проявил себя в атаке даже Фролов. Видимо, поучаствовав в «Кипербатле», он получил заряд уверенности. В одном из эпизодов вратарь вышел в поле и выполнил аккуратную результативную скидку пяткой на Мелёшина.

Подопечные Кузнецова ответили на это лишь тремя своими мячами незадолго до перерыва, но не собирались сдаваться. И во второй половине им действительно удалось возродить интригу.

Впрочем, стартовала она с неожиданного эпизода. Маскот новороссийского «Черноморца» — акула, явно недовольный ходом противостояния, выскочил на газон и попытался помочь игрокам. Вот только главный судья Сергей Карасёв не одобрил поступок животного и, согласно букве правил, удалил нарушителя.

Акулу попытались увести с поля футболисты как одной, так и другой команды, из-за чего разгорелась шуточная потасовка. Закончилось всё тем, что морской зверь схватил мяч и руками забросил его в сетку. Гол засчитан не был, зато Фролов снял перчатки и решил надеть плавники. На удивление, смена амуниции помогла, поскольку Евгений пропустил лишь дважды и совершил немало сейвов.

Что касается самой игры, то сборная Пути РПЛ явно сбавила обороты и не стремилась увеличивать преимущество в счёте. Отметиться в протоколе после перерыва удалось только Круговому. Плюс Маляров очень хотел забить через себя, но не преуспел.

Зато коллектив Пути регионов в концовке едва не спасся. Помог им красный мяч, используемый в медиафутболе. Там любой забитый им гол считается за два. Вот и здесь Максим Турищев оформил дубль. А за несколько минут до финального свистка Никита Дубчак сократил отставание до минимума — 7:9. Ещё один точный удар переводил поединок в серию пенальти.

Но Фролов в перчатках акулы огорчить себя больше не позволил. Свисток Карасёва зафиксировал победу представителей элитного дивизиона. Впрочем, и проигравших в этот вечер не было. Главное — все присутствующие, в том числе болельщики, получили удовольствие. А традиция проведения Матчей звёзд теперь наверняка окончательно приживётся в отечественном футболе.