Казахстан возобновил работу пункта пропуска «Желкуар» на границе с Россией

Погранслужба Комитета национальной безопасности Казахстана возобновила работу пункта пропуска «Желкуар» на границе с Россией.

Об этом сообщили в пресс-службе КНБ республики.

«Пограничная служба КНБ информирует о возобновлении работы автомобильного пункта пропуска «Желкуар» через государственную границу Республики Казахстан в Костанайской области», — говорится в сообщении.

Ранее ограничение на движение транспорта ввели на участке с 56-го по 57-й километр региональной автодороги Ишим — Казанское — граница Республики Казахстан в Казанском районе Тюменской области из-за выхода паводковых вод на проезжую часть.