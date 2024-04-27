Казахстан возобновил работу пункта пропуска «Желкуар» на границе с Россией
- РИА Новости
Об этом сообщили в пресс-службе КНБ республики.
«Пограничная служба КНБ информирует о возобновлении работы автомобильного пункта пропуска «Желкуар» через государственную границу Республики Казахстан в Костанайской области», — говорится в сообщении.
Ранее ограничение на движение транспорта ввели на участке с 56-го по 57-й километр региональной автодороги Ишим — Казанское — граница Республики Казахстан в Казанском районе Тюменской области из-за выхода паводковых вод на проезжую часть.