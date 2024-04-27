Захарова: хаос в Гаити — наглядный пример вмешательства США в дела страны

Официальный представитель МИД России Мария Захарова сказала, что ситуация в Гаити является ярким примером того, что будет с государством, если позволять США вмешиваться во внутренние дела.

Соответствующее заявление было сделано в Telegram-канале дипломата.

Представитель МИД сказала, что власти Гаити, начавшие взаимодействие с США с оборонной сферы, привели страну к разрухе и фактическому краху государства. Захарова напомнила о судьбе убитого президента Жовенеля Моиза.

«Зеленскому на заметку», — подытожила Захарова.

Ранее Захарова опровергла слова постпреда США при ООН Линды Томас-Гринфилд о том, что Россия якобы выступает против реформы Совета Безопасности организации.