Захарова: хаос в Гаити — наглядный пример вмешательства США в дела страны
- РИА Новости
Соответствующее заявление было сделано в Telegram-канале дипломата.
Представитель МИД сказала, что власти Гаити, начавшие взаимодействие с США с оборонной сферы, привели страну к разрухе и фактическому краху государства. Захарова напомнила о судьбе убитого президента Жовенеля Моиза.
«Зеленскому на заметку», — подытожила Захарова.
Ранее Захарова опровергла слова постпреда США при ООН Линды Томас-Гринфилд о том, что Россия якобы выступает против реформы Совета Безопасности организации.