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Захарова: хаос в Гаити — наглядный пример вмешательства США в дела страны

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова сказала, что ситуация в Гаити является ярким примером того, что будет с государством, если позволять США вмешиваться во внутренние дела.
Захарова: хаос в Гаити — наглядный пример вмешательства США в дела страны
  • РИА Новости

Соответствующее заявление было сделано в Telegram-канале дипломата.

Представитель МИД сказала, что власти Гаити, начавшие взаимодействие с США с оборонной сферы, привели страну к разрухе и фактическому краху государства. Захарова напомнила о судьбе убитого президента Жовенеля Моиза.

«Зеленскому на заметку», — подытожила Захарова.

Ранее Захарова опровергла слова постпреда США при ООН Линды Томас-Гринфилд о том, что Россия якобы выступает против реформы Совета Безопасности организации.

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